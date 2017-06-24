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Sport Mediaset: per la difesa del Milan torna di moda il nome di Gonzalo Rodriguez

L'ex capitano della Fiorentina ha offerte da Olympiacos e Racing, ma preferirebbe restare in Italia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 12:51
Sport Mediaset: per la difesa del Milan torna di moda il nome di Gonzalo Rodriguez - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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C’è anche un altro centrale di difesa nei progetti del nuovo Milan. Vincenzo Montella starebbe infatti pensando alla difesa a tre e avrebbe chiesto a Mirabelli e Fassone di sondare il terreno per Gonzalo Rodriguez, giocatore svincolato dalla Fiorentina e a caccia di una nuova sistemazione. Il centrale viola ha offerte da Lazio, Olympiacos e Racing ma sarebbe contento di restare in Italia e ritrovare il suo vecchio tecnico. Tra le alternative anche l’ex Roma, Kjaer.

Fonte: Sport Mediaset

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