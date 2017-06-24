Sport Mediaset: per la difesa del Milan torna di moda il nome di Gonzalo Rodriguez

L'ex capitano della Fiorentina ha offerte da Olympiacos e Racing, ma preferirebbe restare in Italia

C’è anche un altro centrale di difesa nei progetti del nuovo Milan. Vincenzo Montella starebbe infatti pensando alla difesa a tre e avrebbe chiesto a Mirabelli e Fassone di sondare il terreno per Gonzalo Rodriguez, giocatore svincolato dalla Fiorentina e a caccia di una nuova sistemazione. Il centrale viola ha offerte da Lazio, Olympiacos e Racing ma sarebbe contento di restare in Italia e ritrovare il suo vecchio tecnico. Tra le alternative anche l’ex Roma, Kjaer.

Fonte: Sport Mediaset