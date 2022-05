Gonzalo parla di Quarta: “Mi aspetto di più, è perfetto per il gioco di Italiano ma forse non ha fiducia”

Gonzalo Rodriguez ha parlato a Passione Fiorentina su Twitch, queste le sue parole su Martinez Quarta:

“A volte facevano tanti esercizi con Pizarro e impostavo io, il gioco del difensore si è sviluppato tantissimo, si fa il passaggio tra le linee, Milenkovic non è forte in questo, è forte nella marcatura. Da Quarta mi aspetto molto di più, l’ho visto giocare nel River Plate e nella nazionale argentina, lui per il gioco di Italiano è perfetto per il modo di trattare la palla ma forse non ha avuto la fiducia, lui ha uno stimolo del gioco molto simile al mio. La Fiorentina per lui ha pagato tanti soldi, tutti ci aspettiamo di più, lui ha qualità, adesso deve aspettare perchè Igor e Milenkovic stanno giocando bene”

PARLA GONZALO RODRIGUEZ