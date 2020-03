Queste le parole rilasciate a La Nazione, dall’ex calciatore e capitano viola Gonzalo Rodriguez: “L’Italia vuole finire il campionato? Forzare la mano non va bene, in una situazione così. Un calciatore vorrebbe giocare anche domani perché non accetta un campionato annullato o una partita decisa a tavolino ma lo stop ora è sacrosanto. Pezzella? Ci conosciamo poco ma tramite amici in comune ho saputo che sta bene ha avuto solo un po’ di febbre intorno a 38°. Suo futuro in bilico? Credo che German sia importante per la Fiorentina che resti, vuole sempre vincere, gioca in Nazionale, sa trasportarti. Penso che questo per la Fiorentina è stato un anno strano, la gente aveva perso la voglia di andare allo stadio e penso sia stato giusto il cambio di proprietà. Poi è tornato Pradè. Commisso costruirà un forte club ma ha bisogno di tempo e pazienza. Mando un abbraccio forte a Firenze, ci rivedremo presto”.