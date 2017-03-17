Ag.Gonzalo: "Vuole restare solo con un anno di contratto perché non sa se regge fisicamente"

Gonzalo vuole restare a Firenze ma in questo momento naturalmente stiamo parlando anche con altri club" così ha parlato uno degli agenti del capitano viola

A Radio Blu ha parlato Pablo Ortega, uno dei collaboratori del procuratore di Gonzalo Rodriguez, queste le sue parole"

"Gonzalo non ha deciso di andare via da Firenze e dalla Fiirentina né i suoi dubbi sono per una questione di soldi. Gonzalo sta benissimo a Firenze e con i tifosi viola si trova benissimo. Dipendesse da lui resterebbe qui. Vorrebbe fare solo un anno di contratto perchè per il secondo anno non è sicuro di poter reggere fisicamente a questi livelli. Se poi dovesse riuscire a reggere il ritmo a questi livelli, allora possiamo sederci ad un tavolo per un altro anno. Lui poteva anche firmare per due anni e prendersi i soldi per non far nulla, però Gonzalo è una persona per bene e non vuole assolutamente guadagnarsi lo stipendio senza poi poter dare il suo contributo.

Adesso ci guardiamo anche intorno, stiamo parlando anche con altri club. Non è assolutamente giusto e corretto dire che Gonzalo vuole andare via".