Gonzalo: ”Dopo la prima partita con la Fiorentina presi il taxi e nessuno mi ha riconosciuto”

L’ex difensore, nonchè capitano della Fiorentina, Gonzalo Javier Rodriguez è stato ospite dell’ultimo episodio del podcast ufficiale di ACF Fiorentina. Queste le sue parole:

”La prima volta che ho vestito la maglia viola è stato in coppa Italia, ricordo che non mi conosceva nessuno, addirittura presi il taxi dopo la partita e nessuno mi riconobbe. Il traguardo delle 200 partite? Un assoluto orgoglio, non è un traguardo facile o scontato nel calcio italiano, specie in una società prestigiosa come la Fiorentina. Ho notato tante similitudini tra noi argentini e la gente italiana, abbiamo un modo di pensare molto simile. L’infortunio al ginocchio? E’ stato molto sofferto, molto duro da superare, specialmente di testa. Un ricordo particolare? Ne ho più di uno, penso alla finale di Coppa Italia o alla vittoria contro la Juventus, è la prima cosa che ti chiedono quando arrivi qui (ride n.d.r)”.

