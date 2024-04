Gonzalo Rodriguez in visita al Viola Park. L’ex Fiorentina ha visto l’allenamento insieme a Burdisso

Un’altra visita speciale nella giornata di oggi al Viola Park per la Fiorentina. L’ex difensore argentino e capitano, Gonzalo Rodriguez, era tornato a Firenze per passare qualche giorno in città in concomitanza con le vacanze di Pasqua e per vedere la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Fiorentina ed Atalanta che è andata in scena ieri; oggi, invece, ne ha approfittato per visitare il Viola Park, accolto da un altro ex difensore argentino, Nicolas Burdisso. Come mostrato dalle foto pubblicate dai profili social ufficiali della Fiorentina, Gonzalo ha visto l’allenamento degli uomini di Italiano che sono già tornati in campo per preparare il match di domenica sera contro la Juventus a Torino.

