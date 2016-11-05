San Lorenzo e Boca su Gonzalo. Il capitano viola ha chiesto due anni di contratto. La Fiorentina...

Fiorentina e Gonzalo Rodriguez trattano per il rinnovo di contratto. La situazione

Secondo quanto riportato da Gazzamercato.com per quanto riguarda il contratto di Gonzalo Rodriguez, in scadenza a giugno, bisogna registrare le avance di Boca Juniors e San Lorenzo che vorrebbero riportare in patria il centrale. La prima richiesta del capitano viola sarebbe di un biennale con possibile opzione per il terzo anno legata alle presenze. Per un ultra trentenne, però, la politica viola é di stilare contratti meno lunghi. Una fumata grigia ma c'è ottimismo da entrambe le parti.