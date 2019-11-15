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(FOTO) Fiocco azzurro per Babbo Gonzalo. Il benvenuto social al secondogenito..

Gonzalo Rodriguez e la compagna Toscana Martina oggi sono diventati genitori per la seconda  volta. Come postato dall'ex capitano viola poco fa nelle stories di Instagram di un bel maschietto. Ecco la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 22:11
(FOTO) Fiocco azzurro per Babbo Gonzalo. Il benvenuto social al secondogenito.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Gonzalo Rodriguez e la compagna Toscana Martina oggi sono diventati genitori per la seconda  volta. Come postato dall'ex capitano viola poco fa nelle stories di Instagram di un bel maschietto. Ecco la foto:

(FOTO) Fiocco azzurro per Babbo Gonzalo. Il benvenuto social al secondogenito..

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