(FOTO) Fiocco azzurro per Babbo Gonzalo. Il benvenuto social al secondogenito..
Gonzalo Rodriguez e la compagna Toscana Martina oggi sono diventati genitori per la seconda volta. Come postato dall'ex capitano viola poco fa nelle stories di Instagram di un bel maschietto. Ecco la...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 22:11
Gonzalo Rodriguez e la compagna Toscana Martina oggi sono diventati genitori per la seconda volta. Come postato dall'ex capitano viola poco fa nelle stories di Instagram di un bel maschietto. Ecco la foto: