Ci potrebbe essere un futuro da dirigente per Gonzalo Rodriguez. Come riporta Diario Olè, l’ex capitano della Fiorentina è in scadenza con il San Lorenzo ed entro il 30 giugno dovrà decidere se ritirarsi dal calcio oppure no. Al momento non ha ancora deciso ma persone vicino a lui riferiscono che ritirarsi è un’opzione. Il San Lorenzo comunque ha un piano: offrire a Gonzalo Rodriguez un ruolo da ambasciatore del club, che sia in Sud America o in Europa. Di sicuro avrebbe già ottimi rapporti con il Vecchio Continente, dove ha giocato con le maglie di Vilalreal e Fiorentina. La testata argentina riporta che per Gonzalo sono già arrivate delle offerte, ma l’ipotesi di diventare rappresentante del club di cui è super tifoso lo stuzzica. Saranno mesi importanti per l’ex viola.

TuttoMercatoWeb.com