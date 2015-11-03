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Notizie Gonzalo Ritiro Fiorentina
Tello: "Gonzalo è stato un piacere affrontarti e dopo averti avuto come compagno, capitano"
24 giugno 2020 10:47
Dall'Argentina, Gonzalo sta pensando di ritirarsi dal calcio. Il San Lorenzo gli offre un posto nel club
03 giugno 2020 19:26
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2020
Sett. 26
Sett. 23
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