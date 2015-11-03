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Notizie Gonzalo Ritiro Fiorentina

Tello: "Gonzalo è stato un piacere affrontarti e dopo averti avuto come compagno, capitano"

24 giugno 2020 10:47

Dall'Argentina, Gonzalo sta pensando di ritirarsi dal calcio. Il San Lorenzo gli offre un posto nel club

03 giugno 2020 19:26

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Sett. 26 Sett. 23