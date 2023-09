Già finita la favola Paulo Sousa alla Salernitana, lo vogliono esonerare. Al suo posto pronto Semplici

Paulo Sousa è ufficialmente in discussione. In questo momento si è concluso un confronto telefonico tra il presidente Danilo Iervolino e l’amministratore delegato Maurizio Milan al termine del quale è stata presa una decisione: fiducia a termine e ultima chance contro l’Inter, gara nella quale non saranno tollerati atteggiamenti così rinunciatari da parte dei calciatori e di una squadra che è sembrata totalmente senza idee. Non si vuole dunque ripetere l’errore della passata stagione, quando non si approfittò della sosta post Monza per sostituire un allenatore in difficoltà e che poi saltò due volte nel giro di poche settimane. Anche stavolta ci sono il Monza e una pausa di mezzo, ma a cospetto della formazione di Galliani potrebbe esserci un altro allenatore se sabato si dovesse sbagliare ancora. Confermato da fonti interni un breve colloquio interlocutorio con Leonardo Semplici che, già a febbraio, fu ad un passo dalla panchina granata. Lo riporta Tutto Salernitana.

