Sottil: “Contro la Fiorentina abbiamo perso ma meritavamo di vincere. Ci doveva essere rabbia”

Andrea Sottil ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Udinese per 4-1 in trasferta contro il Napoli: “La difficoltà della partita la sapevamo, il Napoli è una squadra forte. Non abbiamo neanche iniziato male la gara e non faccio nemmeno polemica sul rigore concesso. L’arbitro non lo ritiene fallo e per me il Var non deve intervenire. Ma alla fine è finita 4-1 e il Napoli ha meritato la vittoria. Abbiamo fatto degli errori sui gol e non siamo riusciti a entrare più in partita. Loro avevano una cattiveria agonistisca superiore. Niente da dire, ora torniamo a casa e da domani pensiamo a vincere contro il Genoa. Mi aspettavo più cattiveria e intensità nell’andare a pressare, venivamo da una sconfitta immeritata contro la Fiorentina, in quella partita meritavamo di vincere e quindi i ragazzi erano vogliosi ma non siamo riusciti a mettere la grinta in campo. La qualità del Napoli è alta e dopo il secondo gol è diventato tutto più difficile. Ora dobbiamo restare lucidi”. Lo scrive Tutto Udinese

LE PAROLE DI AMRABAT