Amrabat: “Ho esaudito il mio sogno. Ruolo? Se c’è da aiutare la squadra gioco anche in porta”

Dopo aver trovato l’esordio da titolare con la maglia del Manchester United, il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat(in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina) ha parlato così a Sky Sport: “Abbiamo vinto 3-0 e abbiamo giocato bene. Sono soddisfatto. Ho lavorato fin da piccolo per giocare in palcoscenici così. Era un sogno che avevo da bambino. Ho giocato terzino, se c’è da aiutare la squadra posso giocare anche da portiere. L’ho detto al mister. Non sono ancora al 100% dopo questo leggero infortunio ma giocando migliorerò”.