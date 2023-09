Italiano: “Nico non è al 100%, Dodò tornerà più forte di prima. I gol delle punte arriveranno”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, il tecnico Vincenzo Italiano ha così presentato la sfida di domani contro il Frosinone: “Abbiamo bisogno di far punti ora, bisogna mettere fieno in cascina per alzare la classifica e l’autostima. Mi è piaciuto l’atteggiamento di Udine ed anche la concretezza mostrata nonostante la sofferenza. Non avendo tantissime situazioni davanti, siamo riusciti a sbloccare la partita e tenere il risultato. Sono soddisfatto però soprattutto perché quando arriviamo negli ultimi metri riempiamo l’area con tanti uomini ed in tanti sono decisivi in zona-gol. Vuol dire che partecipiamo tutti in fase offensiva. Son convinto che a breve arriveranno anche i gol degli attaccanti e degli esterni che ancora non hanno segnato”.

Poi ha proseguito parlando delle condizioni di Nico Gonzalez, fresco di rinnovo fino al 2028: “Sta bene, non è al 100%, poi vediamo come utilizzarlo. Sull’infortunio di Dodò dico che mi dispiace tantissimo. Stava per tornare il Dodò straripante, ci dava tanto in campo e anche fuori coi suoi sorrisi ed il suo atteggiamento. Ci abbiamo parlato, siamo convinti tornerà più forte di prima”.

Infine, sul Frosinone: “Sta facendo davvero bene in questo avvio di stagione. Sono la dimostrazione che non ci sono partite o avversari semplici. Hanno grande entusiasmo, lo stadio spingerà fortissimo e sono una squadra temibile, quindi da affrontare con massima attenzione”.