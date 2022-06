Tifosi in rivolta dopo la sconfitta del Flamengo: “Fiorentina liberaci da Paulo Sousa”

Tutti contro Paulo Sousa. Il Flamengo perde 1-2 in casa contro la Fortaleza, complice il rigore sbagliato dall’ex viola Pedro. Al termine della partita, i tifosi rubro-negro si sono riversati su Twitter facendo partire una vera e propria “rivolta” nei confronti dell’allenatore portoghese. Numerosi i tweet contro con la frase ‘Fiorentina liberaci da Paulo Sousa‘. In Brasile sperano che i rumors degli ultimi giorni (clicca qui per leggere la notizia) si concretizzino, riuscendo così a liberarsi dell’allenatore portoghese.

SFUMA BELLANOVA PER LA FIORENTINA, SECONDO SPORTITALIA IL TERZINO DESTRO È AD UN PASSO DALL’INTER