Kalinic non vuole saperne della Cina, vuole solo un top club europeo in caso di addio a Firenze

La scelta di Paulo Sousa di andare ad allenare i cinesi del Jiangsu non cambia le cose, Nikola Kalinic non vuole andare in Cina

Nikola Kalinic è pronto a lasciare la Fiorentina. La sua posizione è chiara e ha già chiesto alla società di ascoltare eventuali offerte per lui. Non parlategli di Cina però. L’ha rifiutata a gennaio e non ha cambiato idea a cinque mesi di distanza. Ha appreso con stupore la notizia di Paulo Sousa a un passo dallo Jiangsu Suning, lo stesso allenatore che lo aveva dissuaso pochi mesi prima dal tentare l’avventura asiatica. Ieri il giocatore ha ribadito al suo agente la voglia di mettersi definitivamente in gioco in un top club. Così riporta La Nazione.