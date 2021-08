Joaquin: “Gioco meno del portiere di riserva di Holly e Benji. Via dalla Fiorentina dopo Montella”

Joaquin, l’ex giocatore della Fiorentina, adesso al Betis, ha parlato della possibilità di ritirarsi a fine stagione, queste le sue parole a Canal sur Radio:

“Non sono contento adesso perché voglio giocare, aiutando la squadra ed essendo utile. Fin quando continuerò a giocare mi incazzerò quando non gioco. Credo possa essere il mio ultimo anno perché al momento sto giocando meno del portiere di riserva di Holly e Benji. So qual è il mio ruolo, devo esserne consapevole e vedere come posso aiutare la squadra. Ma se mi renderò conto che il mio contributo è limitato e passo in secondo piano, allora posso anche considerare il mio percorso finito. Ultimo giorno di mercato? Non mi interessa da quando ero alla Fiorentina e sono passato al Betis, dove sono stato in ballo fino a cinque minuti prima della chiusura del mercato. Non è stato facile, perché la Fiorentina nell’estate del mio terzo anno aveva esonerato Montella per prendere Paulo Sousa. E a quel punto le cose sono cambiato un po’, l’allenatore ha voluto valorizzare altri giocatori e questo mi ha intaccato un po’ il morale. A quel punto ho detto ‘qualunque cosa accada non firmo, faccio il mio ultimo anno”.

