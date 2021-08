Fiorentina ha scelto di non prendere Berardi. Grandi colpi ma obiettivo non è l’Europa, 30 milioni spesi

La Fiorentina ha chiuso il proprio mercato, e lo ha chiuso scegliendo di non spendere per Berardi, che aspettava solo la Fiorentina. Con Messias che era stato bloccato ma poi è sfuggito per via del Milan che se lo è preso prima della società viola che lo aveva parcheggiato per l’ultimo giorno. Ma nel mercato aspettare, anche con l’accordo in mano, porta rischi che poi paghi, e il pagamento è stato salatissimo, con una casella rimasta clamorosamente vuota. Perchè se non prendi Berardi puoi dare la colpa al prezzo alto, ma per Messias questa scusa non c’è.

Nastasic è un colpo intelligente, Odriozola è un bel colpo, Torreira è un grande colpo, Nico Gonzalez è un grandissimo colpo. Ma se vuoi puntare all’Europa serviva un ultimo grande colpo, che avrebbe portato il voto del mercato viola oltre l’8 in pagella. La Fiorentina è più forte dello scorso anno, nettamente. Ma probabilmente ancora non all’altezza delle prime sette. Che sarebbe dovuto essere l’obiettivo stagionale. Il saldo recita di quasi 30 milioni spesi per i cartellini dei calciatori.

Oggi la decisione di chiudere il mercato in entrata, lasciando cosi un Berardi che voleva la Fiorentina e il Sassuolo che aspettava solo l’offerta giusta. Ma la società viola ha deciso di non affondare il colpo, colpito nell’orgoglio nel cercare le stesse condizioni che lo stesso Sassuolo aveva dato alla Juventus per Locatelli, ma Carnevali ha chiesto a Commisso un pagamento diverso, il patron viola se l’è legata al dito e cosi Italiano resta senza esterno che aveva chiesto a gran voce, dunque si dovrà accontentare di Callejon e Sottil. Sperando che a Gonzalez e Vlahovic non accada nulla, perchè in quel caso non ci sono alternative all’altezza.

Tutti gli acquisti della Fiorentina sono ottimi, nel caso di Gonzalez si tratta di un grandissimo colpo, probabilmente però non sono necessari per andare in Europa. Peccato, mancava e bastava veramente poco.

Flavio Ognissanti

