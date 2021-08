Di Marzio: “Sfuma Amrabat-Torino: manca l’accordo tra i club. Il centrocampista verso la permanenza”

Sofyan Amrabat verso la permanenza alla Fiorentina. Stando a quanto scritto da Gianluca Di Marzio, il club Viola e il Torino non avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento del centrocampista marocchino. Per questo motivo, il giocatore sembra essere destinato a rimanere a Firenze. Sempre stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato, negli scorsi giorni anche la Sampdoria aveva manifestato interesse per Amrabat.

LEGGI ANCHE: