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Missiroli: "Sono stato vicino alla Fiorentina, mi voleva Paulo Sousa. Poi Di Francesco..."

Simone Missiroli, adesso centrocampista della Spal, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:«Alla Fiorentina sono stato vicino pochi anni fa sì. A mezzo passo.Mi voleva Paulo Sousa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2018 12:38
Missiroli: "Sono stato vicino alla Fiorentina, mi voleva Paulo Sousa. Poi Di Francesco..." -
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Simone Missiroli, adesso centrocampista della Spal, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

«Alla Fiorentina sono stato vicino pochi anni fa sì. A mezzo passo.Mi voleva Paulo Sousa ma Di Francesco non mi fece andare via».

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