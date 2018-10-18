Missiroli: "Sono stato vicino alla Fiorentina, mi voleva Paulo Sousa. Poi Di Francesco..."
Simone Missiroli, adesso centrocampista della Spal, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:«Alla Fiorentina sono stato vicino pochi anni fa sì. A mezzo passo.Mi voleva Paulo Sousa...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2018 12:38
Simone Missiroli, adesso centrocampista della Spal, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:
«Alla Fiorentina sono stato vicino pochi anni fa sì. A mezzo passo.Mi voleva Paulo Sousa ma Di Francesco non mi fece andare via».