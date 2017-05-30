Kalinic: “Grazie Paulo Sousa, grazie a te sono migliorato nel calcio e nella vita. Non ci sono parole per ringraziarti”

Sousa dà l'addio alla Fiorentina e l'attaccante viola Nikola Kalinic saluta così su Instagram il tecnico portoghese che lo ha lanciato

Nikola Kalinic ha ringraziato e salutato Paulo Sousa dopo la fine del suo rapporto con la Fiorentina, queste le parole del centravanti croato su Instagram: “Mister Sousa, è stato un onore lavorare con Lei per l’ ultime due anni. Non ci sono parole adatte per rendere la gratitudine per tutto quello che mi ha insegnato sul calcio ma anche della vita in generale. Grazie a Lei sono il piu meglio giocatore. Grazie ancora di tutto!”.