Borja Valero: “Italiano è imprevedibile con novità tattiche. Miglior allenatore che ho avuto? Paulo Sousa”

Borja Valero, ex centrocampista di Fiorentina e Inter, ha parlato a Radio Serie A: “Mi sono divertito all’Inter. Era difficile per me vedermi in un’altra squadra italiana, pensavo che avrei finito nella Fiorentina poi per piccoli problemi con la direzione sportiva ho avuto questa occasione e me la sono goduta al massimo. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che mi avevano detto, riportare l’Inter in Champions e piano piano il club è tornato ad essere importante. Ho un rapporto molto speciale con Spalletti, l’avevo conosciuto già a Firenze e mi ha voluto a tutti i costi all’Inter. Non posso che dire grazie a Spalletti, per me è stato un onore giocare per lui”.

