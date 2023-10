Festeggiano gli argentini della Fiorentina: Scaloni convoca in nazionale Quarta, Nico e Beltran

Una bella notizia per gli argentini di casa Fiorentina, ed eccezione del giovane Infantino, tutti sono stati convocati dal ct Scaloni per le partite della nazionale albiceleste contro Paraguay e Perù. Per Quarta si tratta di un ritorno dopo un anno in cui non è mai stato chiamato, certamente il grande inizio di stagione in viola è il motivo del ritorno in nazionale. Ecco la lista

#SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2023

