Bomba Sky Sport: “De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore, è Paulo Sousa. Napoli paga clausola”

Salgono le quotazioni di Paulo Sousa per la panchina del Napoli. L’allenatore portoghese è uno dei maggiori candidati per sostituire Luciano Spalletti alla guida della squadra campione d’Italia. Nelle scorse ore c’è stato un incontro tra Sousa e De Laurentiis: ora bisognerà capire sia le intenzioni di Sousa, che giovedì ha incontrato De Sanctis e il presidente Iervolino in un summit con esito positivo, che quelle di De Laurentiis. Qualora il presidente del Napoli dovesse decidere di andare avanti, dovrebbe pagare la clausola rescissoria di un milione di euro o trovare un’intesa con Iervolino, con il quale ha un ottimo rapporto.

Venerdì mattina in conferenza stampa, il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis ha parlato della situazione legata a Paulo Sousa: “Quando arrivò a febbraio firmò un contratto annuale, che prevedeva un’opzione unilaterale per rinnovare il contratto da parte della Salernitana, che è stata esercitata. Al tempo stesso c’è la libertà dell’allenatore di avere un piccolo spazio nel quale poter decidere se continuare a lavorare con noi”. Lo riporta Sky Sport

