L’allenatore Paulo Sousa del Bordeaux ha rilasciato un’intervista su Gazzetta.it: “Ad Andrea Agnelli consigliai di acquistare Cristiano Ronaldo. Gli dissi che se voleva vincere la Champions League avrebbe dovuto comprare un altro portoghese. Il presidente mi ha ascoltato e non escludo un ritorno in Italia in futuro. Cerco progetti ambiziosi e vincenti. Sono partito dal basso ma adesso voglio arrivare in alto”.