Da Milano, Kalinic al Milan è un fallimento, la società rossonera vuole cederlo già a gennaio in Cina

Secondo quanto riportato da Radio Rossonera, il flop di Nikola Kalinic al Milan potrebbe portare la clamorosa cessione del centravanti croato già a gennaio. Solo 3 gol fatti dopo 14 partite, forti cri...

Secondo quanto riportato da Radio Rossonera, il flop di Nikola Kalinic al Milan potrebbe portare la clamorosa cessione del centravanti croato già a gennaio. Solo 3 gol fatti dopo 14 partite, forti critiche dall'ambiente e sonori fischi dei tifosi. L'avventura di Nikola Kalinic al Milan si sta rivelando un vero e proprio fallimento. E dopo l’esonero di Montella, che lo ha voluto fortemente, le cose potrebbero addirittura peggiorare per lui. Fassone e Mirabelli potrebbero cedere Kalinic già a gennaio. Un anno dopo le sirene dalla Cina ci sono ancora con Fabio Cannavaro che dopo un anno di distanza lo vorrebbe portare questa volta al Guangzhou, occhio anche a Paulo Sousa che adesso siete sulla panchina del Tianjin Quanjian.