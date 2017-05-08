Sousa, è lui la prima scelta del Dortmund per il post-Tuchel
Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il tecnico viola Paulo Sousa sarebbe ancora in cima alla lista dei successori di Thomas Tuchel sulla la panchina del Borussia Dortmund. L'avventur...
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2017 17:48
Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il tecnico viola Paulo Sousa sarebbe ancora in cima alla lista dei successori di Thomas Tuchel sulla la panchina del Borussia Dortmund. L'avventura dell'ex allenatore del Mainz con la compagine giallonera, sembra esser giunta ai titoli di coda, con la società che a questo punto sta valutando diversi profili per la stagione che verrà. Paulo Sousa, sicuro dell'addio alla Fiorentina, rimane il candidato numero uno.