Fascetti su Sousa: "Presuntuoso e scorretto, come allenatore non ha ancora dimostrato niente"

Eugenio Fascetti, ex allenatore transitato per molte piazze oltre che da Firenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Sousa mi sembra presuntuoso e scorretto. Anch...

Eugenio Fascetti, ex allenatore transitato per molte piazze oltre che da Firenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Sousa mi sembra presuntuoso e scorretto. Anche a me sarebbe piaciuto allenare il Real Madrid...".

Prosegue sempre sulle parole del tecnico lusitano: "Sono frasi poco gentili nei confronti di Di Francesco. In ogni caso se si ritiene bravo, prima o poi l'occasione giusta gli capiterà. Finora però il suo curriculum non è di grande livello".

E conclude con un pensiero per un altro collega: "Di Francesco? Deve fregarsene. Il nostro mondo è fatto così, ci vogliono carattere e spalle forti. Eusebio è un ragazzo intelligente e una persona corretta mentre Sousa, ultimamente, era finito un po' nel dimenticatoio e con queste parole spera di farsi un pò di pubblicità".