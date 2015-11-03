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Notizie Fascetti Fiorentina

Fascetti: "Momento difficile ma siamo sempre in tempo per risalire. I tifosi saranno decisivi"

13 novembre 2025 15:15

Fascetti: "Fiorentina e Lazio si possono giocare un posto in Champions League"

22 febbraio 2024 21:43

"Cederei subito Vlahovic. Impossibile che resti, sfrutterei l'occasione. Piatek? Titolare"

14 gennaio 2022 21:42

Fascetti: "Italiano? Fiorentina club stimolante. Se esci vivo da Firenze puoi andare dove vuoi"

28 dicembre 2021 22:55

Fascetti non ha dubbi: “Vlahovic come Haaland, merce rara. Loro due sono i più forti al mondo"

15 dicembre 2021 17:41

Fascetti: "Nella ripresa la viola ha vissuto 20 minuti difficili con i sanniti"

16 marzo 2021 14:57

Fascetti: "Chiesa deve fare il salto di qualità. È un'ala e in fase offensiva può essere decisivo"

06 marzo 2020 20:08

Fascetti su Sousa: "Presuntuoso e scorretto, come allenatore non ha ancora dimostrato niente"

05 novembre 2018 17:39

Fascetti: "A parte Chiesa e Thereau, non è una Fiorentina di qualità. C'è da temere anche il Benevento"

19 ottobre 2017 21:00

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