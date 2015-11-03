Notizie Fascetti Fiorentina

Fascetti: "Momento difficile ma siamo sempre in tempo per risalire. I tifosi saranno decisivi"
13 novembre 2025 15:15
Fascetti: "Fiorentina e Lazio si possono giocare un posto in Champions League"
22 febbraio 2024 21:43
"Cederei subito Vlahovic. Impossibile che resti, sfrutterei l'occasione. Piatek? Titolare"
14 gennaio 2022 21:42
Fascetti: "Italiano? Fiorentina club stimolante. Se esci vivo da Firenze puoi andare dove vuoi"
28 dicembre 2021 22:55
Fascetti non ha dubbi: “Vlahovic come Haaland, merce rara. Loro due sono i più forti al mondo"
15 dicembre 2021 17:41
Fascetti: "Nella ripresa la viola ha vissuto 20 minuti difficili con i sanniti"
16 marzo 2021 14:57
Fascetti: "Chiesa deve fare il salto di qualità. È un'ala e in fase offensiva può essere decisivo"
06 marzo 2020 20:08
Fascetti su Sousa: "Presuntuoso e scorretto, come allenatore non ha ancora dimostrato niente"
05 novembre 2018 17:39
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