“Cederei subito Vlahovic. Impossibile che resti, sfrutterei l’occasione. Piatek? Titolare”

Eugenio Fascetti, ex allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del caso Dusan Vlahovic dopo l’arrivo di Krzysztof Piatek alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Vlahovic? Se mi danno tanti soldi lo darei via subito. La sua permanenza è impossibile, dunque meglio sfruttare la situazione. L’affare lo voglio fare anch’io, c’è poco da fare i moralisti. È stato preso Piatek e può essere titolare. Il polacco in Italia ha fatto bene e meno bene, ma bisogna sfruttare la situazione ed è meglio prendere più possibile ora”

LEGGI ANCHE: