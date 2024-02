Fascetti: “Fiorentina e Lazio si possono giocare un posto in Champions League”

Il Brivido Sportivo ha raccolto le impressioni dell’ex allenatore di Fiorentina e Lazio in vista dell’attesa gara del Franchi:

“Viola e biancocelesti possono ancora giocarsi un posto in Champions League, anche se la lotta è molto accesa e oggi sembrano avere qualcosa in meno delle altre pretendenti. Però il rush finale potrebbe regalare belle sorprese ad entrambe(…) Quando si affrontano grandi squadre come la Lazio, si ha molto da guadagnare e battere la squadra di Sarri potrebbe ricreare quella miscela positiva che per mesi ha accompagnato la Fiorentina. Non sarà facile, la Lazio è avversario ostico e imprevedibile. Può incappare in una serataccia così come sfoderare una grande prestazione. Stiamo parlando di un gruppo che lo scorso anno è arrivato secondo in classifica. Vedremo una bella partita, si affrontano due squadre che vogliano giocare a calcio e dominare il gioco, mi aspetto spettacolo. La Fiorentina dovrà chiudere gli spazi sulle fasce: se gioca con una linea difensiva come quella vista a Bologna non ha chances di vittoria”

