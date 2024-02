Beltran: “Il mio desiderio più grande è vincere un trofeo con questa maglia”

L’attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha vinto il premio ‘Mola Awards 2023’ come miglior giocatore della stagione scorsa secondo la redazione di Mola TV ed ha rilasciato un’intervista all’emittente che trasmette in Italia le partite del campionato argentino e delle competizioni Conmebol. Queste le sue dichiarazioni:

“Dal primo giorno in cui sono arrivato a Firenze, la gente mi ha accolto nel modo migliore, non me l’ aspettavo. Sono felice di essere tutti i giorni qui al Viola Park: è straordinario, non credo ci siano molti altri centri sportivi come questo e noi abbiamo la fortuna di essere qui, di approfittarne ogni giorno. Per me è qualcosa di molto speciale giocare in un club in cui molti argentini sono stati delle icone. Mi diverto e imparo ogni giorno(…) Di Batistuta ho visto i gol con la maglia della Fiorentina, così come quelli con la maglia dell’Argentina. Quando in Argentina si nomina la Fiorentina, si nomina Firenze, la testa va immediatamente a pensare a Bati. Anche quando cammino nel centro sportivo gigliato ci sono foto di lui e tutto questo mi ispira molto. Quando ho parlato con la Fiorentina, la prima cosa che mi è venuta in mente è Batistuta. Quando rivedo le sue immagini è sempre qualcosa di molto bello. Siamo molto orgogliosi che un argentino abbia realizzato così tante cose belle qui(…)C’è tanta differenza tra calcio argentino e calcio italiano. Qui funziona diversamente: in Argentina si dà sempre il 100%, tutte le palle si giocano alla morte, non c’è un momento in cui puoi rilassarti un po’. Qui si gioca un calcio più organizzato, più tattico. I difensori sono molto più forti, più alti(…) Desideri per il 2024 ne ho tanti e penso sia quello che mi motiva ogni giorno. Prima di tutto però, mi piacerebbe vincere un trofeo con la Fiorentina. Lo desideriamo tanto e lavoriamo ogni giorno per questo”.

“ , ” ️ Il nostro direttore @g_donofrio e il vicedirettore @Enrico_Zambruno hanno consegnato a Lucas #Beltrán il Mola Awards 2023 Ora alla @acffiorentina, ha trascinato il @RiverPlate con 12 gol al titolo pic.twitter.com/TxHcQSi9sY — Mola TV (@mola_italia) February 22, 2024

