Il futuro di Italiano alla Fiorentina non dipende da opzioni sul contratto. Confronto avvenuto, posizioni chiare

In questi giorni si sta facendo un gran parlare di quello che sarà il futuro di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Il contratto del tecnico con la società viola è in scadenza alla fine di questa stagione ma è presente un’opzione per il prolungamento di un altro anno, dunque fino a giugno del 2025. Opzione legata al raggiungimento dell’Europa. Ma la permanenza di Italiano alla Fiorentina, possiamo tranquillamente dirlo, non è assolutamente legata ad un’opzione sul contratto. I contratti nel calcio, soprattutto quando si parla di allenatori, contano poco. Contano altri aspetti. Sia da una parte, in questo caso dal tecnico, sia dall’altra, in questo caso la società. Va anche detto che, nonostante la grande delusione del tecnico dopo il mercato, il rapporto con la società è buono e non ci sono mai state rotture di nessun genere. Confronti si, rotture mai. Un confronto fra le parti riguardante il futuro è già avvenuto a inizio mese, entrambe le posizioni sono chiare. Ma comunque non è questo il momento di pensare a questo tema, la squadra sta vivendo un periodo delicato e ci si appresta ad affrontare un tour de force non indifferente tra coppa e campionato. Parlare di allenatore presente e futuro non farebbe bene a nessuno. Bisogna solo confrontarsi sul campo.

🟪La permanenza alla #Fiorentina di #Italiano non dipende da opzioni sul contratto✖️Società e tecnico ne hanno già parlato, le due posizioni sono chiarissime. Il rapporto è buono, non ci sono mai stati litigi anche se la delusione sul mercato è grande. In questo momento però la… pic.twitter.com/U5DAbBCd4X — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) February 22, 2024

LE PAROLE DI DARMIAN SULLA FEDE VIOLA DELLA SUA FAMIGLIA