Fascetti: "A parte Chiesa e Thereau, non è una Fiorentina di qualità. C'è da temere anche il Benevento"

Fascetti giudica la Fiorentina.

L’ex allenatore Eugenio Fascetti, ai microfoni di Lady Radio, ha analizzato la situazione della Fiorentina, anche in vista della trasferta di Benevento.

"Per i campani è già quasi un’ultima spiaggia, la Fiorentina dovrà giocare in un clima davvero infuocato, quindi sarebbe stato meglio incontrare il Benevento in un altro momento. La Viola è giovane e nuova, ma non mi aspetto granchè perchè non ci sono fenomeni in squadra. O meglio, esclusi Chiesa e Thereau, la rosa non è di altissima qualità. Fare una squadra competitiva spendendo poco è difficile, ed infatti oggi ci sono davvero tante squadre migliori in Serie A. Chiesa mi sembra più forte di Bernardeschi".