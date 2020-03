L’ex tecnico viola, Eugenio Fascetti, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: “Dobbiamo accettare la decisione della Lega, tanto ci sarebbero state comunque delle polemiche. Iachini? E’ un mister esperto, ha fatto molta gavetta, e merita il mio rispetto perchè è un grande protagonista. Chiesa ancora deve fare il salto di qualità, gli manca ancora di continuità, è un’ala, non può fare tutta la fascia, in fase offensiva però può essere decisivo. Col rientro in campo di Ribery ci sarà tanta abbondanza in avanti, l’attacco ideale deve essere deciso in settimana da Iachini in base alle sue sensazioni, il resto sono solamente chiacchiere da bar”.