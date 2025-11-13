13 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:54

Fascetti: “Momento difficile ma siamo sempre in tempo per risalire. I tifosi saranno decisivi”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

13 Novembre · 15:15

L'ex allenatore Viola crede nella rinascita della Fiorentina e sottolinea l'importanza dei tifosi nel rilancio

Eugenio Fascetti, ex allenatore viola nel 2002, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare delle dichiarazioni di Vanoli e di Fiorentina: “Io penso che, come ha detto Vanoli, si deve pensare al presente. Non pensavo che dopo il mercato la Fiorentina potesse essere in questa posizione, perché credo che sia un ottima squadra e per ciò io ci credo ancora in questi giocatori. Giocare per l’Europa o giocare per non retrocedere è diverso. Comunque penso che abbia tutte le doti per riprendersi, perché l’organico è buono, non si può dire che non lo è”.

Aggiunge: “È un momento difficile. Bisogna mettersi il berretto in testa e andare avanti, perché a Firenze il pubblico potrà essere decisivo”. 

Conclude: “Vanoli deve capire quando è il momento della carota e quando è il momento del bastone, non può sempre essere sempre uguale. Deve capire il momento e i giocatori, non può bastonarli sempre. Ora siamo in un momento delicato, ma siamo sempre in tempo per risalire la classifica”.

