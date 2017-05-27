Per la panchina del Porto è corsa a due tra Paulo Sousa e Conceição

Per il portoghese si profila l'ipotesi di un suggestivo ritorno in patria

L'avventura di Paulo Sousa sulla panchina della Fiorentina si concluderà con la partita di domani sera ma, stando alle indiscrezioni, sembra proprio che l'allenatore portoghese non abbia alcuna intenzione di fermarsi. Infatti, secondo quanto riportato da O Jogo, pare che Sousa sia uno dei principali candidati per sedere sulla panchina del Porto nella prossima stagione. Tuttavia l'attuale tecnico della Fiorentina dovrà vincere la concorrenza del connazionale Sergio Conceição, anche lui più volte accostato alla panchine del Porto.