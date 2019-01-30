La Roma affonda e Paulo Sousa si avvicina alla panchina giallorossa. Ma Di Francesco...

Il disastro in Coppa Italia all’Artemio Franchi di Firenze con ogni probabilità costerà la panchina della Roma ad Eusebio Di Francesco. Per la sua sostituzione è pronto Paulo Sousa, ironia della sorte...

Il disastro in Coppa Italia all’Artemio Franchi di Firenze con ogni probabilità costerà la panchina della Roma ad Eusebio Di Francesco. Per la sua sostituzione è pronto Paulo Sousa, ironia della sorte ex tecnico viola. Un profilo che piace a Baldini e Pallotta, il tecnico lusitano è attualmente libero da impegni dopo la fine dell’esperienza in Cina. A questo punto va sostanzialmente capita la tempistica: possibile una svolta immediata, la Roma vuole cambiare, anche se domenica sera in campionato c’è il Milan e bisogna capire quale saranno i prossimi passaggi. Vertice dopo la partita per decidere, ma Di Francesco non ha più la fiducia della società.

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