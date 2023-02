Paulo Sousa torna in Italia dopo la Fiorentina, sarà il nuovo allenatore della Salernitana

Salvo sorprese, come riporta TMW, dovrebbe essere Paulo Sousa il futuro allenatore della Salernitana. A breve sarà comunicato ufficialmente l’esonero di Davide Nicola, per la successione la scelta è ricaduta su un profilo assai gradito al direttore sportivo De Sanctis e che fu vicino ai granata già dopo il ko col Sassuolo. L’ex allenatore della Fiorentina torna cosi in serie A dopo l’esperienza a Firenze per due stagioni.

