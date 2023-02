Cassano: “Fiorentina inguardabile contro la Juve, potevano stare 3 giorni non avrebbero mai segnato”

Nel corso della Bobo tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato della gara della Fiorentina contro la Juventus, queste le sue parole:

“La Juventus ha meritato di vincere, hanno avuto 5 occasioni per fare gol facendo il gioco che ha sempre fatto, tutti dietro la linea dalla palla ed ha lasciato alla Fiorentina il pallino del gioco. La Fiorentina nel primo tempo è stata a dir poco inguardabile, non ha mai tirato in porta, potevano giocare altri 3 giorni non avrebbero mai segnato, solo Ikonè ha avuto l’occasione con Locatelli che da terra ha salvato quella palla.

La Juventus con il baricentro bassi ha aspettato ed ha attaccato 4 volte e poteva fare 4 gol. Nel secondo tempo la Fiorentina ha fatto qualcosina in più con Jovic che ha sfiorato il gol e con il tiro di Castrovilli annullato da un piccolo fuorigioco. Fiorentina evanescente. Ho visto un Vlahovic in grandissima difficoltà, non è quello dei 6 mesi con Italiano alla Fiorentina, a Firenze lottava, tornava indietro, calciava. Mi fa tenerezza adesso vederlo giocare per la fatica che fa, tocca 4 palloni e ne perde 5, mi dispiace tanto

Lo scorso anno il centravanti ti ha risolto le problematiche, con un attaccante che segna la Fiorentina avrebbe avuto 8 punti in più, quindi saresti stato in lotta per l’Europa, dispiace vedere che un allenatore che fa un buon calcio non riesce a stare in alto per colpa dell’attaccante. Poi ci sono anche tanti giocatori che non stanno facendo come da aspettative, Amrabat non sta facendo bene, non è adatto a Italiano, non è il metronomo, è il più grande interrogativo, lui ha fatto bene con Juric che fa un determinato tipo di calcio, idem con il Marocco, tutti dietro la linea dalla palla.

Nico Gonzalez a sprazzi qualcosina, mi aspetto che sia più decisivo, bello da vedere quando viene dentro palla al piede ma poca roba. Vedrei bene Milik alla Fiorentina, sa giocare con la squadra e sa fare gol quando deve farlo”

