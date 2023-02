Bucchioni: “La Fiorentina è seconda in campionato per occasioni create, dietro solo al Napoli”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina, queste le parole del giornalista:

“Il momento che sta vivendo la Fiorentina è complicato, ormai il fatto che hai giocato bene non basta più perchè non arrivano i risultati come successo contro la Juventus e contro la Roma, difficile anche accettarlo, il gruppo cosi si deprime, il problema è il gol, non arriva dall’attaccante e nemmeno dagli esterni. Contro la Juventus sei stato anche fluido per 20 minuti con una buona manovra ma se la palla poi torna indietro è difficile. La Fiorentina è seconda in campionato per occasioni create dietro solo al Napoli che sta facendo un altro campionato.

L’operazione Jovic l’abbiamo applaudita tutti quest’estate sei andato a prendere un giocatore che tre anni fa il Real Madrid aveva pagato 70 milioni. Oggi è facile dire che doveva essere affiancato da una certezza e non da una scommessa come Cabral. I due esterni più forti come Nico Gonzalez e Sottil li hai avuti per pochissimo tempo, questo ha influito

Ho dato 7 al mercato della Fiorentina, il giudizio non lo cambio perchè parlo di calcio, il mercato estivo è stato un mercato razionale, che andava con 5 giocatori immessi a rinforzare tutti i reparti, con due uscite, ovvero Torreira e Odrizola, ne sono entrati cinque. Il regista è stato fatto fuori, era domenica all’Otel, poi un giorno capiremo il perchè di quella scelta. Nessuno ha detto che l’operazione Jovic fosse sbagliata e da condannare. Non è stato mica preso Gil Dias ma tanti giocatori buoni. L’operazione Cabral è stata fatta troppo in fretta, Vlahovic doveva andare via a giugno e con calma prendere il suo sostituto”

