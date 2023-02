Prandelli: “Italiano? Non si innamori troppo del sistema di gioco. Vlahovic? Un predestinato”

“Vlahovic è un predestinato” queste le parole di Cesare Prandelli a La Gazzetta dello Sport. La Fiorentina, reduce dal ko conla Juve, ha raccolto un punto in 5 gare. Che effetto le fa?

«A Italiano, siccome è stato un mio giocatore ed è un ottimo al-lenatore, un consiglio lo do. E quello di non innamorarsi troppo del sistema di gioco e di essere più elastico. A volte è meglio ripartire veloci e fare 2-3 passaggi in meno per fare gol».

