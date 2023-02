Corriere Fiorentino: “Italiano stufo di perdere, sarà rivoluzione: giocherà solo chi ha fame”

C’è una parola, nel vocabolario, che più di ogni altra fa venire il voltastomaco a Vincenzo Italiano. Quella parola è sconfitta. Per questo per l’allenatore della Fiorentina ogni K.O. si trasforma in un vero e proprio tormento. Dorme male, e si risveglia ancora peggio. E cosi, dopo l1-0 di Torino, ha deciso che è venuto il momento di tirare una riga. Perché sono troppe le dieci sconfitte rimediate in campionato, e perché la situazione in classifica (1 punti nelle ultime cinque gare, 5 in 7 nel 2023) si sta facendo sempre più seria (con la vittoria di ieri il Verona è a -7 dai viola).

D’ora in avanti insomma, giocherà soltanto chi vive il rapporto con i risultati negativi esattamente come lui. Senza guardare in faccia nessuno, e senza considerare nomi, cognomi, status o storia. Nella sue valutazioni conteranno solo spirito, carattere, atteggiamento, voglia di soffrire e di reagire. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

