Torreira, Igor e Nico Gonzalez in discoteca dopo la Juventus. Società arrabbiata con l’argentino

Una notizia che probabilmente non piacerà a tanti tifosi viola anche perchè ci troviamo a tre giorni dall’importante sfida di Conference League contro il Braga. Ieri sera, dopo essere tornato da Torino dopo la sconfitta contro la Juventus, come confermato anche da Radio Bruno, Nico Gonzalez è andato in discoteca in compagnia di Igor (squalificato) e Torreira in un noto locale di Firenze Sud. Una scelta che, secondo quanto risulta alla nostra redazione, non è affatto piaciuta alla dirigenza viola che non ha mancato di far sentire tutto il proprio dissenso al giocatore argentino questa mattina. Sabato scorso, alla vigilia della gara, sempre nello stesso locale di Firenze Sud, era stato Igor a far serata sempre in compagnia di Torreira, oggi al Galatasaray.

