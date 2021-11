Era dai tempi di Paulo Sousa che la Fiorentina non affrontava la Juventus davanti in classifica

La Juventus sabato affronterà la Fiorentina da una posizione di classifica inferiore rispetto ai viola. Qualcosa che non accadeva dalla 16^ giornata della stagione 2015-2016, quando una Juve di Allegri anch’essa impegnata in una difficile rimontona in campionato vinse 3-1: Cuadrado, Mandzukic e Dybala ribaltarono l’iniziale vantaggio di Ilicic. All’epoca l’impresa juventina riuscì e alla fine arrivò lo scudetto. Lo riporta Calciomercato.com

ITALIANO PROVA LA FIORENTINA TITOLARE PER LA JUVENTUS