Paulo Sousa: "Ho sbagliato dopo il mercato di gennaio ma pensavo davvero a vincere lo scudetto"

L'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina viola

L'ex allenatore della Fiorentina, il portoghese Paulo Sousa, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La mia esperienza alla Fiorentina è stato molto bella, la squadra dominava in campo, quando Mario Suarez in un'intervista disse che potevamo lottare per la Champions League mi arrabbiai con lui nello spogliatoio, gli dissi che potevamo lottare per lo scudetto. Il mio primo obiettivo fu quello di convincere i giocatori, stavano per vendere Alonso al Sunderland e Bernardeschi al Sassuolo.

La qualità è relativa, la fisicità del centrocampo della Fiorentina è più importante rispetto alla qualità rispetto al mio tempo, questo è oggettivo. Per il mio centrocampo era molto importante fisicamente Vecino per quello che faceva senza palla, era importante per il nostro gioco. Amrabat sta crescendo tanto con e senza palla, Bonaventura ci sarebbe stato benissimo nel nostro centrocampo per la qualità che ha, gli altri avrebbero fatto fatica. Questo stadio spingerà per risultati importanti. Ho tenuto un bel rapporto con la città, questa cosa mi lascia molto felice.

Lo stadio Franchi è uno stadio particolare perchè c'è tanta vicinanza, se tu non sei preparato ti potrebbe far del danno se non sei preparato. Mi piace questo spirito umoristico della Fiorentina. Avrei potuto gestire meglio il momento difficile che ho avuto, ho creato tensione che avrei potuto evitare, ma sei super ambizioso.

Abbiamo fatto due stagioni con soli due centrali di difesa. Gli allenatori italiani ti studiano e ti conoscono, ci hanno identificato, hanno bloccato i nostri giocatori più influenti e i nostri risultati sono calati. Non è stato facile il secondo anno con tanti giocatori in scadenza di contratto. Con Gonzalez, Davide, Roncaglia abbiamo fatto cose grandissime.

Anche il secondo anno volevo stare a Firenze, nonostante le difficoltà, mi trovo veramente bene a Firenze, stavo bene, guidavo giocatori a crescere, con Borja le prime conversazioni che ho avuto gli ho dato degli stimoli per raggiungere livelli più alti. Adesso sono sicuro che con Italiano sicuramente sarete felici, mi piace molto"

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