Pedullà: “Fattà per Zurkowski all’Empoli e Bajrami alla Fiorentina. Kouamé voleva partire, vediamo”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in chiave mercato. Ecco le sue parole:

ZURKOWSKI “L’accordo con l’Empoli c’è da giovedì, prima della partita con il Twente. È un’operazione scandita. Potrebbe essere scollegata o collegata a Bajrami, ma questo cambia poco il risultato finale: è un’operazione che si farà”.

BAJRAMI “Il Sassuolo ha chiuso per Laurienté. A maggior ragione, confermiamo quanto detto nei giorni scorsi: la Fiorentina è in pole. È rimasto in panchina con il Lecce, siamo in fase di definizione. In linea di massima è fatta, mancano gli ultimi dettagli”.

KOUAMÈ “Le parole di Pradè sono un manifesto. La Fiorentina vorrebbe utilizzarlo come un calciatore che entra e spacca la partita, ma lui vorrebbe giocare. Lui ha dimostrato di esserci, ma non è uno che si può accontentare di giocare gli spezzoni. La Fiorentina vorrebbe tenerlo per le rotazioni, si entra in tour de force ma se la decisione passa da Kouamé vediamo cosa deciderà. L’Empoli lo vuole a tutti i costi, vedremo se si trasferirà vicino Firenze o se andrà a fare un’esperienza all’estero. Sono sincero, fossi in Kouamé andrei a Empoli. Non resterei per andare via a gennaio. Dobbiamo aspettare, deve decidere ed è giusto così. Lui aveva deciso di andare, poi vedremo se cambierà idea”.

DIFENSORE “Non ci sono certezze, dipende dalla voglia di Nastasic. Non c’era una trattativa in dirittura d’arrivo, ma per ora è stato solo un suggerimento. ”

IKONÈ “Sta facendo male, è vero. Ma va aspettato. Ci vuole equilibrio. A gennaio parlavamo di un grande giocatore in arrivo a Firenze, ora invece si sente dire che è scarso. Ci vuole equilibrio. Recupero in stile Amrabat? Può darsi, ma sono due situazioni diverse. Amrabat è stato un investimento da 20 milioni, Ikoné da 10. Sono investimenti diversi”.

PIEROZZI “Ieri ha giocato una grande partita. È partito molto bene a Reggio Calabria”.

CAPITOLO USCITE “Benassi purtroppo devi trovare un amatore, c’è un discorso anche legato all’ingaggio. A Corvino è stato proposto anche Akpa-Akpro. Magari potrebbe arrivare un’offerta durante l’ultimo giorno, così come Ferrarini. Ranieri c’è il problema delle liste, ma se dovesse restare Nastasic, potrebbe essere trovata una soluzione”.