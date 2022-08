Commisso: “Oggi avevo paura, ma non si possono fare critiche. Buonissimo punto, ora Udinese e Juventus”

Intervenuto ai microfoni ufficiale della Fiorentina al termine della partita contro il Napoli, il presidente viola Rocco Commisso ha così commentato la prestazione dei suoi viola: “Buoni principi, il Napoli è una buonissima squadra. Le donne hanno vinto e la Primavera pure, sono contentissimo. Spero lo siano anche i tifosi, perché le citriche prima o poi finiscono. Avevo paura oggi, perché il Napoli è una buonissima squadra, ma non si possono fare critiche. Forse l’arbitro poteva fischiare di più, ma abbiamo fatto un buonissimo punto. Ora l’Udinese e poi la Juventus. Ma intanto grazie ai tifosi e alla famiglia viola, e anche al mister che oggi ha fatto giocare Barak, che era arrivato da due giorni. Non so se era mai successo. Quindi stiamo vicini alla squadra e ai nostri colori, anche quando si perde”.