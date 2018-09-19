Sentite Sousa: "Arrivato in Cina con grandi ambizioni, poi tante promesse non mantenute. Sono triste"

L'ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, è stato eliminato dalla Champions League asiatica per mano dei giapponesi del Kashima Antlers. I cinesi infatti, dopo essere caduti per 0-2 in trasferta,...

L'ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, è stato eliminato dalla Champions League asiatica per mano dei giapponesi del Kashima Antlers. I cinesi infatti, dopo essere caduti per 0-2 in trasferta, hanno subito un netto 3-0 anche nella partita casalinga. Questo il duro sfogo del tecnico lusitano: "Avevo delle ambizioni e delle aspettative totalmente diverse quando sono arrivato al Tianjin, mi erano stati promessi grandi investimenti per competere sia in Champions League che in campionato".

Prosegue sull'andamento della stagione: "Invece dall’inizio della stagione non ci sono stati investimenti e nella pausa abbiamo comunque perso i due giocatori che ci avevano permesso di alzare il livello della squadra (Witsel e Modeste, ndr)".

Conclude la riflessione con grande amarezza: "Sono triste. Altre opportunità arriveranno per competere ai massimi livelli, ciò che ho fatto nel mio percorso è stato positivo e quindi avrò l'occasione per prenderle".