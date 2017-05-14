Labaro Viola

La Fiesole se la prende anche con squadra e allenatore: "Giocatori pagliacci, mister inetto, i cari tifosi meritano rispetto"

La Fiesole non ha risparmiato proprio nessuno nella sua contestazione

A cura di Flavio Ognissanti
14 maggio 2017 11:08
La Fiesole se la prende anche con squadra e allenatore: "Giocatori pagliacci, mister inetto, i cari tifosi meritano rispetto" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Curva Fiesole
Paulo Sousa
Condividi

Durante la partita tra Fiorentina e Lazio la contestazione della Curva Fiesole non ha risparmiato proprio nessuno e dopo i cori e gli striscioni contro la proprietà è toccato anche alla squadra e a Paulo Sousa, queste lo striscione esposto dalla curva "Giocatori pagliacci, mister inetto, questi cari tifosi meritano rispetto".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok