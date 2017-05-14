La Fiesole se la prende anche con squadra e allenatore: "Giocatori pagliacci, mister inetto, i cari tifosi meritano rispetto"

La Fiesole non ha risparmiato proprio nessuno nella sua contestazione

Durante la partita tra Fiorentina e Lazio la contestazione della Curva Fiesole non ha risparmiato proprio nessuno e dopo i cori e gli striscioni contro la proprietà è toccato anche alla squadra e a Paulo Sousa, queste lo striscione esposto dalla curva "Giocatori pagliacci, mister inetto, questi cari tifosi meritano rispetto".